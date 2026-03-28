Νέες απειλές Πεζεσκιάν: «Αν γίνουν κι άλλες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, η απάντηση μας θα είναι ισχυρή»

Η απάντηση της Τεχεράνης σε νέες επιθέσεις κατά υποδομών ή οικονομικών κέντρων της θα είναι ισχυρή, προειδοποίησε για μια ακόμη φορά ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, όσο οι αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Έχουμε πει πολλές φορές ότι το Ιράν δεν πραγματοποιεί προληπτικές επιθέσεις, αλλά η απάντησή μας θα είναι ισχυρή εάν στοχοποιηθούν οι υποδομές ή τα οικονομικά κέντρα μας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

We have said many times that Iran doesn't carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.

To the countries of the region:

If you want development and security, don't let our enemies run the war from your lands. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής για τους κινδύνους που ενέχει το να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν το έδαφός τους για επιθέσεις στο Ιράν.

«Αν θέλετε ανάπτυξη και ασφάλεια, μην αφήσετε τους εχθρούς μας να διεξάγουν τον πόλεμο από τα εδάφη σας», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Εμπλοκή του Χούθι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής

Στο μεταξύ, νωρίτερα οι Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν την εμπλοκή τους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο πλευρό του Ιράν, ανακοινώνοντας περαιτέρω κλιμάκωση των στρατιωτικών τους ενεργειών και συγκεκριμένα εκτόξευση πυραύλου προς το Ισραήλ, ενώ διαμηνύουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι τους.

Σε ανακοίνωσή τους, οι αντάρτες ανέφεραν ότι η επίθεση κατά του Ισραήλ εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης αντίδρασης στις, όπως υποστηρίζουν, συνεχιζόμενες επιθέσεις και τη στοχοποίηση υποδομών σε χώρες της περιοχής, όπως το Ιράν, ο Λίβανος, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη.

Η εξέλιξη αυτή «τεντώνει το σκοινί» στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθέσεις αποκτούν διασυνοριακό χαρακτήρα, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή.

Η πιθανή εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το παγκόσμιο εμπόριο, προειδοποιεί ο ερευνητής του Chatham House, Φαρέα αλ-Μουσλίμι.

Μιλώντας στο BBC Radio 4, ο ειδικός τόνισε ότι η παρουσία των Χούθι έχει «τεράστια σημασία», καθώς ελέγχουν μια ακόμη κρίσιμη διεθνή εμπορική οδό: την Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως σημείωσε, οι Χούθι δεν έχουν ακόμη δηλώσει ότι θα επιτεθούν στην περιοχή, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να προσπαθούν να αποφύγουν μια νέα στρατιωτική αντίδραση από τις ΗΠΑ. Υπενθύμισε ότι το 2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε διατάξει εκστρατεία βομβαρδισμών -με τη συμμετοχή και του Ηνωμένου Βασιλείου – προκειμένου να αποτραπούν επιθέσεις των Χούθι στην περιοχή.