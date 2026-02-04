Νέα αποκαλυπτικά έγγραφα για πρίγκιπα Άντριου και Επστάιν: Το «τρίο» με χορεύτρια και τα ταξίδια

Ο πρίγκιπας Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ και ο Τζέφρι Επστάιν είχαν ζητήσει από μια εξωτική χορεύτρια να «επιδοθεί σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις» στο σπίτι του εκλιπόντος παιδόφιλου και προαγωγού του Χόλιγουντ στη Φλόριντα, σύμφωνα με νομική επιστολή.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε ως μέρος της τελευταίας σειράς αρχείων του Επστάιν, οι δικηγόροι της ανώνυμης γυναίκας ανέφεραν ότι της είχαν προσφερθεί 10.000 δολάρια για να χορέψει και ότι μετά την εμφάνισή της, ο Επστάιν και ο Άντριου της είχαν ζητήσει να επιδοθεί σε «τρίο» μαζί τους.

Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι η γυναίκα δεν είχε λάβει το κανονισμένο ποσό και θα κρατούσε εμπιστευτική την φερόμενη ως συνάντηση του 2006, κατά την οποία «της φέρθηκαν σαν πόρνη», με αντάλλαγμα την πληρωμή 250.000 δολαρίων.

Πώς τα «τσούγκριζαν» Άντριου και Επστάιν

Η επιστολή, με ημερομηνία Μάρτιος 2011, ισχυρίζεται ότι η γυναίκα και άλλες εξωτικές χορεύτριες από το «Rachel's Strip Club» στο Γουέστ Παλμ Μπιτς είχαν μεταφερθεί με σοφέρ στο σπίτι του Επστάιν και τους είχαν προσφέρει 10.000 δολάρια για να εμφανιστούν.

Το έγγραφο ισχυρίζεται ότι είχε δει «άλλες νεαρές γυναίκες ντυμένες προκλητικά» στο πάρτι, μερικές από τις οποίες «φαινόταν να είναι μόλις 14 ετών».

Αφού έφτασε, την οδήγησαν στον επάνω όροφο, όπου ο Έπσταϊν την σύστησε στον Μάουντμπάτεν-Γουίντσορ, αναφέρει η επιστολή.

Ισχυρίζεται: «Η πελάτισσά μου στη συνέχεια χόρεψε για τους άνδρες, γδυνόμενη μέχρι που έμεινε να φοράει μόνο σουτιέν και εσώρουχο. Ο κ. Επστάιν και ο πρίγκιπας Άντριου είπαν στη συνέχεια στην πελάτισσά μου ότι ήθελαν να κάνουν τρίο».

«Είπε ότι την είχαν προσλάβει για να χορεύει, όχι για να κάνει σεξ. Ο κ. Έπσταϊν είπε ότι θα την πλήρωναν αργότερα για να χορεύει και την έπεισαν να συμμετάσχει σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις».

Η επιστολή ισχυρίζεται ότι «αφού οι άνδρες είχαν ικανοποιηθεί», προσκλήθηκε να κάνει ένα ταξίδι με το ζευγάρι στις Παρθένες Νήσους, κάτι που εκείνη αρνήθηκε.

Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι της είχαν καταβληθεί μόνο 2.000 δολάρια από την υποσχεθείσα αμοιβή των 10.000 δολαρίων.