Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράκ ζητάει από φιλοϊρανικές ομάδες να παραδώσουν τα όπλα

Το Ιράκ έδωσε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ιρακινής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου.
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται πριν από την επίσκεψη του νέου Ιρακινού πρωθυπουργού Άλι αλ Ζαΐντι στις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις σε αυτές τις ομάδες να παραδώσουν τα όπλα τους, μεταφέρει το ΑΜΠΕ.
Ορισμένες από αυτές τις ομάδες στοχοποίησαν επανειλημμένα αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν.
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