Νέα επίθεση της Τουρκίας για τους Patriot στην Κάρπαθο: «Παραβίαση του καθεστώτος των νησιών»

Η Τουρκία επανέρχεται στο ζήτημα της αποστολής του συστήματος Patriot στην Κάρπαθο, επιμένοντας πως πρόκειται για κίνηση που «παραβιάζει το καθεστώς των νησιών».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ψέγει την Ελλάδα για την απόφασή της.

«Οι ενέργειες της Ελλάδας που παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών, σε αντίθεση με τις νομίμως συνηφθήσες συνθήκες, δημιουργούν παρανομία και βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας μας» αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

«Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν κανένα πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας ως ευκαιριών, και ότι έχουμε λάβει τα ανάλογα απαραίτητα μέτρα» επισημάνθηκες στο ίδιο κείμενο.