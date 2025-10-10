Μενού

Νέα εξέλιξη για τη Γάζα: Ο Τραμπ συγκαλεί διεθνή σύνοδο στην Αίγυπτο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συγκαλέσει σύνοδο για τη Γάζα, προσερχόμενος στην Αίγυπτο.

Ντόναλντ Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συγκαλέσει μια διεθνή σύνοδο για τη Γάζα κατά την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος τέσσερις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Μεταξύ αυτών που αναμένεται να συμμετάσχουν είναι εκπρόσωποι της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας, ανέφεραν αυτές οι πηγές, κατά το ΑΜΠΕ.

