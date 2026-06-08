Νέα φονικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο: Πέντε νεκροί

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην Τύρο του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

«Επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη της Τύρου, κοντά στο κέντρο του Ερυθρού Σταυρού, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό οκτώ άλλων, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες του Ερυθρού Σταυρού», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Ισραήλ είχε διαμηνύσει νωρίτερα πως οι ένοπλες δυνάμεις του θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αψηφώντας τις απειλές του Ιράν για αντίποινα.

Παράλληλα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και μεταδόθηκε σήμερα, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν απηύθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια» στους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ.

«Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς είστε; Εάν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προτού επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, διευκρινίζοντας πως αναφέρεται σε σύμφωνο μη επίθεσης και όχι σε συνολική ειρηνευτική συμφωνία.