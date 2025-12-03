Μενού

Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 49χρονη ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα - Τα στοιχεία δείχνουν τον σύζυγο

Μία ακόμα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία, όπου μία 49χρονης ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα. Όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό στην Ιταλία
Περιπολικό στην Ιταλία | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Νέα γυναικοκτονία διαπράχθηκε στην Ιταλία όπου 49χρονη γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα, κοντά στην Ανκόνα. Σύμφωνα με τους ανακριτές, όλα δείχνουν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο σύζυγός της, ηλικίας 50 ετών, ο οποίος καταζητείται.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το θύμα είχε μεταναστεύσει στην Ιταλία από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως και ο φερόμενος ως δράστης.

Τον περασμένο Απρίλιο ο 50χρονος είχε επιτεθεί στη γυναίκα του με τσεκούρι σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη είχε καταφέρει να γλιτώσει σχεδόν από θαύμα βρίσκοντας καταφύγιο σε γειτονικό σπίτι. Ο δράστης της είχε καταστρέψει το κινητό, φωνάζοντας «απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς».

Τον Ιούλιο δήλωσε μετανιωμένος ενώπιον του δικαστηρίου και, χάρη σε μειωμένη ποινή, μπόρεσε να επιστρέψει στη συζυγική στέγη. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, τα τελευταία δύο χρόνια η άτυχη γυναίκα ήταν θύμα της παραληρηματικής, βίαιης συμπεριφοράς του φερόμενου ως δολοφόνου της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ