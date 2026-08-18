Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ ανακήρυξε τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος

Σε νέα κλιμάκωση προχωρά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε με ανάρτησή του στο Truth Social τα Στενά του Ορμούζ ως «αμερικανικό έδαφος».

Συγκεκριμένα ανέβασε έναν χάρτη των Στενών με την φράση «New US Territory».

Υπενθυμίζεται πως όλο το προηγούμενο διάστημα ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε πως θα ανακηρύξει σύντομα τα Στενά του Ορμούζ ως αμερικανική επικράτεια, καθώς το συγκεκριμένο πέρασμα αποτελεί διπλωματικό «αγκάθι».

Το ποστ του Αμερικανού προέδρου | Truth Social

Ωστόσο, δεν εξήγησε αναλυτικά γιατί και πως η συγκεκριμένη περιοχή θα γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

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«Μόλις σταματήσουμε να νικάμε το Ιράν… σύντομα θα ανακηρύξω τα Στενά του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των ΗΠΑ», είπε χαμογελώντας ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ακαδημία της αστυνομίας στη Νέα Υόρκη.

Trump on Iran:



Pretty soon, I will be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. pic.twitter.com/ySyIIhvF5V — Clash Report (@clashreport) August 14, 2026

«Έχουμε τον (ναυτικό) αποκλεισμό... Κανένα πλοίο δεν περνά, παρά μόνο εάν το θελήσουμε», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν «πόλεμος μιας μέρας». Ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως «πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα» και «έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου» από τη χώρα αυτή.

Η απάντηση που είχε δώσει το Ιράν

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα» σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, «ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες», αντέτεινε υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί μέσω X.

Το κορυφαίο στέλεχος της ιρανικής διπλωματίας πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον κάποια στιγμή θα πρέπει να «αποδεχτεί την πραγματικότητα», που είναι ότι υπέστη «στρατηγικές και βαριές ήττες», προσθέτοντας πως «τα Στενά του Ορμούζ ήταν ιρανικό, είναι ιρανικό και θα παραμείνει ιρανικό έδαφος», είναι «κλειστό» και θα ανοίξει ξανά μόνο με «διαταγή» της Τεχεράνης. «Όσο οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται την ήττα τους, το Ιράν θα συνεχίσει να επιβάλλει τον αποκλεισμό», συμπλήρωσε.