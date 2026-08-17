«Θα σου σπάσουμε τα πόδια»: Ιρανός στρατηγός απειλεί τον Τραμπ μετά τις δηλώσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού, υποστράτηγο Αμίρ Χαταμί, να προειδοποιεί τον Αμερικανό πρόεδρο ότι αποτελεί «μεγάλο λάθος» να αστειεύεται με το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

«Το να αστειεύεται κανείς με τέτοιες δηλώσεις είναι μεγάλο λάθος, γιατί εδώ είναι Ιράν και υπάρχουν υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», δήλωσε ο Χαταμί, σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB.

Η αντίδραση ήρθε μετά την απειλή του Τραμπ να ανακηρύξει τα Στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον έλεγχο της περιοχής. Από τα Στενά διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού υποστήριξε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά «εκδιωχθεί» από την περιοχή και δεν έχουν πλέον, όπως είπε, δικαίωμα εισόδου στον Περσικό Κόλπο, στη Θάλασσα του Ομάν και στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας τους. «Το Ιράν δεν θα το επιτρέψει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικήρυξη 30.000 δολαρίων για Αμερικανούς στρατιώτες

Ακόμη μεγαλύτερη ένταση προκαλεί η ανακοίνωση του ιρανικού στρατού για χρηματική αμοιβή σε όποιον σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Αμερικανό στρατιωτικό και τον παραδώσει στις ιρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον Χαταμί, η αμοιβή ορίστηκε στα 30.000 δολάρια ή στο αντίστοιχο ποσό των 5 δισ. τομάν.

«Όποιος σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει και παραδώσει έναν εισβολέα Αμερικανό στρατιωτικό θα λάβει αμοιβή που αντιστοιχεί σε 30.000 δολάρια», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η αμοιβή θα διπλασιάζεται εάν η ενέργεια πραγματοποιηθεί από γυναίκα. «Οι θαρραλέες Ιρανές που θα πραγματοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια θα λάβουν διπλάσια αμοιβή», πρόσθεσε.

Ο Χαταμί ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο καταρτίστηκε έπειτα από μεγάλο αριθμό αιτημάτων πολιτών που επιθυμούσαν να προσφέρουν οικονομική υποστήριξη.

Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, πού ή υπό ποιες συνθήκες αναμένεται να μπορούσε να πραγματοποιηθεί η αιχμαλωσία ή η επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτικών.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις έρχονται την ώρα που Ιρανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να απορρίπτουν τις εκκλήσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να «αποδεχθεί την πραγματικότητα της ήττας».

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την επίτευξη μιας σταθερής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων σε γειτονικές χώρες.

Στο πλαίσιο των εχθροπραξιών έχουν σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν έχει περιορίσει την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Η σημασία των Στενών για την παγκόσμια οικονομία είναι τεράστια, καθώς οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη διέλευση πλοίων μπορεί να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Μια εκεχειρία με τη μεσολάβηση του Πακιστάν τον Απρίλιο είχε οδηγήσει προσωρινά σε διακοπή των συγκρούσεων, ωστόσο το μεταγενέστερο πλαίσιο για ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσε.

Έκτοτε, Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν κατά διαστήματα την ανταλλαγή πυρών, με μεγάλο μέρος της έντασης να επικεντρώνεται στο νότιο Ιράν και στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.