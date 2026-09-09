Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά τάνκερ - Το Ιράν απαντά με πυραύλους

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς χθες, Τρίτη (08/09), ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για επιθέσεις των Φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις τελευταίες δυο ημέρες. Εκείνοι, απάντησαν με ομοβροντία πυραύλων.

Τα πληρώματα των ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα πέντε σκάφη προτού βομβαρδιστούν από αέρος, ανέφερε το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) σε ανακοινωθέν του.

M/T Riesco sinks in the Gulf of Oman, Sept. 8, after being destroyed by CENTCOM forces in response to attempted IRGC attacks on a U.S. Navy warship. pic.twitter.com/EkmG8uyMT9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026

Κατά την ίδια πηγή, κανένας αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίου του ΠΝ των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απείλησε ευθέως ότι ο στρατός της χώρας του θα συνεχίσει να πλήττει ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίποινα.

«Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία, και κάθε φορά που το κάνει, ή αποπειράται να το κάνει, θα χάνει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια», «νομίζω θα το ξαναδείτε αυτό σήμερα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, που είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της Λευκού Οίκου, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κολομβία.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Με πυραύλους απάντησε το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν εναντίον δυο σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και οκτώ πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων, απαντώντας στην αμερικανική επιθετικότητα.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι επιτέθηκε επίσης εναντίον 10 πλοίων καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ μέσω «απαγορευμένης και ανασφαλούς» διαδρομής με αμερικανική «υποστήριξη».

Επίσης, ενημέρωσαν ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία.

«Στο πλαίσιο (...) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

