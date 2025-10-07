Νέα Ορλεάνη: Ζευγάρι βρήκε στην αυλή του ρωμαϊκό μνημείο 2.000 χρόνων

Μια απρόσμενη ανακάλυψη σε μια αυλή σπιτιού στη Νέα Ορλεάνη αποκάλυψε ένα ιστορικό μυστήριο που χρονολογείται σχεδόν 2.000 χρόνια πίσω. Η Ντανιέλα Σαντόρο, ανθρωπολόγος του Πανεπιστημίου Tulane, και ο σύζυγός της, Άαρον Λόρεντζ, εντόπισαν μια μαρμάρινη πλάκα με λατινική επιγραφή ενώ καθάριζαν τον κήπο του σπιτιού τους. Αμέσως αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για κάτι εξαιρετικά παλιό και σημαντικό.

Η πλάκα φέρει επιγραφή που αφιερώνεται σε έναν Ρωμαίο ναύτη και στρατιώτη του 2ου αιώνα μ.Χ., ονόματι Sextus Congenius Verus, και ταιριάζει με μια ταφόπλακα που είχε αναφερθεί ως χαμένη από το μουσείο της πόλης Civitavecchia, κοντά στη Ρώμη. Οι επιβεβαιώσεις ήρθαν από ειδικούς κλασικών σπουδών και αρχαιολόγους, ενώ η υπόθεση τέθηκε υπό την επίβλεψη του τμήματος τέχνης του FBI για να ξεκινήσει η διαδικασία επαναπατρισμού στην Ιταλία.

Η ταφόπλακα θεωρείται ότι χάθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το μουσείο της Civitavecchia καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από βομβαρδισμούς των Συμμάχων το 1943–1944. Πολλά αντικείμενα της συλλογής του δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Μια απογραφή του 1954 την ανέφερε, αλλά βασίστηκε σε παλαιότερα έγγραφα, γεγονός που δείχνει ότι είχε ήδη χαθεί εκείνη την περίοδο.

The headstone dedicated to a circa second-century AD Roman sailor named Sextus Congenius Verus mysteriously taken to the USA is to return to Italy. #EpigraphyTuesday https://t.co/zV5i0IMSxg — Lindsay Powell FRHistS (@Lindsay_Powell) October 7, 2025

Η ομάδα της Σαντόρο, που αποκάλεσε «ομάδα ταφόπλακας», προσπάθησε να εντοπίσει ποιος μπορεί να είχε φέρει την πλάκα στις ΗΠΑ, χωρίς όμως σαφές αποτέλεσμα. Το σπίτι ανήκε για δεκαετίες στην οικογένεια του Φρανκ και της Σέλμα Σάιμον, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είχαν σχέση με την Ιταλία ή τον πόλεμο. Εξετάστηκε και η περίπτωση ενός γείτονα που είχε υπηρετήσει στο ναυτικό των ΗΠΑ, αλλά διαπιστώθηκε πως υπηρέτησε αποκλειστικά στον Ειρηνικό.

Παρόλο που η ακριβής διαδρομή της ταφόπλακας παραμένει άγνωστη, είναι πιθανό να πουλήθηκε από αντικέρ ή να αποκτήθηκε από κάποιον τουρίστα τις δεκαετίες μετά τον πόλεμο, όταν δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος στην εμπορία αρχαιοτήτων. Όπως σχολίασε ο αρχαιολόγος Ντ. Ράιαν Γκρέι, ίσως κάποιος απλώς την είδε ως ένα «βολικό πλακόστρωτο για μια λασπωμένη αυλή».

Στο μεταξύ, το μουσείο της Civitavecchia εκφράζει τη χαρά του για την αναμενόμενη επιστροφή της ταφόπλακας και σχεδιάζει ειδική εκδήλωση για την επανέκθεσή της στο κοινό.

Όπως σημειώνει ο Γκρέι: «Η ιστορία της ταφόπλακας του Congenius Verus αποδεικνύει πώς η περιέργεια ενός απλού ιδιοκτήτη σπιτιού μπορεί να οδηγήσει σε μια εξαιρετική αποκάλυψη ιστορικής σημασίας.»

Η ανακάλυψη αυτή φέρνει στο φως όχι μόνο την ιστορία ενός Ρωμαίου στρατιώτη, αλλά και τη μακρά και πολύπλοκη διαδρομή που μπορεί να ακολουθήσει ένα αρχαιολογικό εύρημα, καθώς και τη σημασία της επιστροφής πολιτιστικών θησαυρών στους τόπους καταγωγής τους.

Πηγή: The Guardian