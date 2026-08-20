Νέα «πατέντα» της Γερμανίας για την ένταξη νέων στο στρατό: Τυπώνει διαφημιστικά σε περιτύλιγμα κεμπάπ

Μαγαζιά στη Γερμανία με κεμπάπ σας θέλουν για τον στρατό της χώρας: Οι Γερμανοί πολίτες μπορούν πλέον να ενταχθούν στην ιατρική υπηρεσία της Bundeswehr σαρώνοντας κωδικούς QR σε συσκευασίες street food σε όλη τη χώρα, μεταδίδει το Politico.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο γερμανικό μέσο Berliner Kurier την Τετάρτη ότι η νέα εκστρατεία στρατολόγησης στοχεύει να προσεγγίσει «όχι μόνο τους νέους» που αποφασίζουν για μια καριέρα, αλλά και «αυτούς που αλλάζουν καριέρα και τους ειδικευμένους εργαζόμενους» που εξετάζουν ένα νέο επάγγελμα.

Τα περιτυλίγματα κεμπάπ αποτελούν μέρος αυτού που το υπουργείο αποκαλεί «περιβαλλοντική» διαφήμιση, υλικά στρατολόγησης τοποθετημένα σε μέρη όπου οι πιθανοί υποψήφιοι ασχολούνται με την καθημερινότητά τους. Τα ίδια τα μαγαζιά με κεμπάπ δεν πληρώνονται και οι υπεύθυνοι συμφωνούν οικειοθελώς να διανείμουν το υλικό, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Τα εστιατόρια λαμβάνουν δωρεάν τις επώνυμες συσκευασίες», ανέφερε.

Η Γερμανία δεν είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που επανεξέτασε την προσέγγιση στρατολόγησης τα τελευταία χρόνια: Σε μια διαφημιστική εκστρατεία του 2019, ο Βρετανικός Στρατός στόχευσε «νιφάδες χιονιού», «εθισμένους στις selfie» και «ζόμπι τηλεφώνων». Η Γαλλία ξεκίνησε μια πανεθνική εκστρατεία στρατολόγησης μέσω πολυμέσων το 2024 και η Ολλανδία προσφέρει στους νέους την ευκαιρία να περάσουν ένα χρόνο με αμοιβή στη στολή από το 2023.

Η αντισυμβατική στρατηγική στρατολόγησης έρχεται καθώς το Βερολίνο αγωνίζεται να επεκτείνει τις ένοπλες δυνάμεις του. Η Bundeswehr αριθμούσε 186.705 ενεργούς στρατιώτες στα τέλη Ιουλίου, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και 13 χρόνια, αλλά στοχεύει να φτάσει πάνω από 260.000 έως το 2035 για να επιτύχει τους στόχους δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ.