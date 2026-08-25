Νέα πληγή για την Κολομβία οι φωτιές - Ο πρόεδρος καταγγέλλει εμπρησμούς, αναπτύσσει τον στρατό

Οι αρχές στην Κολομβία ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα (24/8) την ανάπτυξη του στρατού στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου μαίνονται φωτιές που ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κατήγγειλε μέσω X ότι οφείλονταν σε εμπρησμούς.

Ο αρχηγός του κράτους ανέφερε ότι ζήτησε βοήθεια από τη Χιλή και τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, που έχουν απανθρακώσει πάνω από 200.000 στρέμματα δασών και καλλιεργειών, ιδίως στον νομό Τολίμα.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, καταγράφτηκαν ταυτόχρονα πάνω από 24 εστίες φωτιάς.

Κολομβία - Εμπρηστές καταγγέλλει ο Εσπρέγια

Αναφερόμενος στην παρουσία «ανδρών με μοτοσικλέτες» και υποψίες για τη χρήση επιταχυντικών ουσιών, ο κ. δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε την ανάπτυξη δυνάμεων επιβολής της τάξης για να «ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν αυτούς που προκάλεσαν τις πυρκαγιές».

Η κυβερνήτρια στην Τολίμα, Αδριάνα Μαγάλι Ματίς διευκρίνισε ότι κλήθηκε ο στρατός.

Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν εν μέσω περιόδου ξηρασίας και με φόντο το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο στην Κολομβία έχει συνέπεια τη μείωση των βροχοπτώσεων και την άνοδο των θερμοκρασιών.

Οι εκτεταμένες φωτιές κατέστρεψαν μεγάλες καλλιέργειες, ιδίως κίτρου, καφέ και μάνγκο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Κολομβία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις πυρκαγιές ενώ ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από τον ισχυρό σεισμό της 10ης Αυγούστου, που άφησε πίσω πάνω από 300 νεκρούς στο δυτικό τμήμα της χώρας.