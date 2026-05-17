Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Ο χρόνος τελειώνει για το Ιράν, δεν θα απομείνει τίποτα από αυτους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές προς το Ιράν μέσα από ανάρτησή του επισημαίνοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει», καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social. «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!».

Το μήνυμα αναρτήθηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Κυριακή.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η εκεχειρία που ισχύει από τις αρχές Απριλίου βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», μετά την απόρριψη των ιρανικών όρων για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική αντιπρόταση στις αμερικανικές ειρηνευτικές προτάσεις ως «εντελώς απαράδεκτη».

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ υποστήριξε ότι η πρόταση ήταν «υπεύθυνη» και «γενναιόδωρη».

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η πρόταση περιλαμβάνει άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα — αναφορά στις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο — άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν.

Φέρεται επίσης να προβλέπει αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου, καθώς και αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ισραηλινές και αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν μαζικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου και σε γενικές γραμμές τηρείται, παρά τα περιστασιακά επεισόδια ανταλλαγής πυρών.

Το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από συμφωνία.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί 20ετή αναστολή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος -ένα από τα βασικά σημεία τριβής μεταξύ των δύο χωρών- επιβεβαιώνοντας έτσι πιθανή μετατόπιση από την αρχική αμερικανική απαίτηση για πλήρη κατάργησή του.