Νέα «προφητεία» Τραμπ: «Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή πως το τέλος του πόλεμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει.

Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σάφερν της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Τους σταματήσαμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα». Και συμπλήρωσε αμέσως μετά: «Θα τελειώσουμε σύντομα με αυτό. Θα τελειώσει σύντομα».

Νωρίτερα, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς στην εξωτερική πολιτική της χώρας του, εστιάζοντας στις σχέσεις με την Κίνα και το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακάλεσε στη μνήμη του το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα, σημειώνοντας πως δήλωσε ξεκάθαρα στον Σι Τζινπίνγκ ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο», με τον Κινέζο ομόλογό του να μην φέρει καμία αντίρρηση.

Στη συνέχεια σύμφωνα με το skynews.com, ο Τραμπ έστρεψε τα βέλη του προς την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας ότι η σκληρή στάση των ΗΠΑ έχει αποδώσει καρπούς.

«Βλέπετε τι κάναμε στο Ιράν; Το Ιράν πεθαίνει για μια συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε των αυστηρών κυρώσεων που επέβαλε η κυβέρνησή του, τονίζοντας πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή, καθώς αποτελεί κόκκινη γραμμή για την ασφάλεια το να μην αποκτήσει ποτέ το Ιράν πυρηνικό όπλο. «Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά τους πλήξαμε σκληρά», κατέληξε.