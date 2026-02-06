Νέα «ράμματα για τη γούνα» του Άντριου: Πώς άνοιγε πόρτες στον Τζέφρι Επστάιν στα ΗΑΕ

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να εγγυήθηκε υπέρ του Τζέφρι Επστάιν κατά τη διάρκεια επίσημης κρατικής επίσκεψης του Ηνωμένου Βασιλείου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2010 μαζί με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, σύμφωνα με νεοδημοσιευμένα emails.

Το email εστάλη από τον Άντριου προς τον Έπσταϊν στις 24 Νοεμβρίου εκείνου του έτους, με θέμα «Abdullah» – μια προφανή αναφορά στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

«Είσαι πολύ ψηλά στην εκτίμησή του», έγραψε ο Δούκας στον Επστάιν. «Σε θεωρεί εξαιρετικό και θα ήθελε να σε συστήσει στον σεΐχη Μοχάμεντ, τον διάδοχο του θρόνου.

«Δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει πριν το τέλος του έτους πάντως. Θα το συζητήσω περαιτέρω και θα επανέλθω».

Η ημερομηνία του email συμπίπτει με το ταξίδι του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ στα ΗΑΕ μαζί με τη μητέρα του, τη βασίλισσα, τον πατέρα του πρίγκιπα Φίλιππο και τον τότε υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Γουίλιαμ Χέιγκ. Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν ήταν τότε διάδοχος του θρόνου του Άμπου Ντάμπι.

Το 2022 ανέλαβε τον ρόλο του κυβερνήτη του Άμπου Ντάμπι και προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Έπσταϊν, σύμφωνα με τον Guardian, φαίνεται να απάντησε στο email του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ σχετικά με τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ, προτείνοντας να κανονίσουν διακοπές μαζί.

«Ρώτησε τον Αμπντουλάχ για μια ημερομηνία που μπορούμε να πάμε όλοι διακοπές», έγραψε ο Έπσταϊν.

Ένα ξεχωριστό email φαίνεται να δείχνει ότι ο ίδιος ο Επστάιν συναντήθηκε με τον σεΐχη Αμπντουλάχ και τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, κυβερνήτη του Ντουμπάι, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

«Συναντήθηκα σήμερα και με τους δύο, τον Abdulla – Άμπου Ντάμπι, και τον Mohammed – Ντουμπάι», ανέφερε το email, το οποίο στάλθηκε από τον Έπσταϊν στον Δούκα στις 7 Νοεμβρίου 2010.

Ένα τρίτο email φαίνεται να δείχνει τον Επστάιν να καθοδηγεί τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για το πώς να τον υποστηρίξει κατά τη συνάντησή του με τον σεΐχη Αμπντουλάχ. Ο Επστάιν είπε στον Δούκα να μιλήσει στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ για χαρακτηριστικά όπως «εμπιστοσύνη», «οικονομική τεχνογνωσία», «χρηματοδότης ακραίας επιστήμης» και «διασκεδαστικός».

Τα emails, τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, δεν υπονοούν οποιαδήποτε αδικοπραγία από πλευράς των αξιωματούχων των ΗΑΕ. Όλα τα emails φαίνεται να έχουν σταλεί την περίοδο που ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ υπηρετούσε ως ειδικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις – θέση που κατείχε από το 2001 έως το 2011.

Σε ξεχωριστή αλληλογραφία, ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φαίνεται να συζητά πώς να παρακάμψει περιορισμούς σχετικά με την πραγματοποίηση επενδύσεων μαζί με τον Επστάιν, ενώ υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα emails υποδηλώνουν ότι ο πρώην πρίγκιπας θεωρούσε πως του απαγορευόταν να προβαίνει σε προσωπικές επιχειρηματικές επενδύσεις ή να αναλαμβάνει θέσεις σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών όσο κατείχε τον ρόλο αυτό. Ωστόσο, τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι συζητούσε τρόπους παράκαμψης των περιορισμών με τον Επστάιν.

Σε μία ανταλλαγή emails με ημερομηνία Μαΐου 2010 – όταν ο Επστάιν τελούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό αφού είχε δηλώσει ένοχος για παρότρυνση ανηλίκου σε πορνεία – ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φαίνεται να αναφέρεται σε προηγούμενη τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με πιθανές επενδύσεις και τους σχετικούς περιορισμούς.