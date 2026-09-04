Νέα ρωσική επίθεση με drone στην έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας

Νέα επίθεση με drone πραγματοποίησε η Ρωσία, πλήττοντας την έδρα της ουκρανικής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (SBU) στο Κίεβο, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας στην οδό Βολοντιμίρσκα στο Κίεβο, απέναντι από τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο X, αφού μίλησε με τον αναπληρωτή επικεφαλής της υπηρεσίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ.
«Το drone στόχευε απευθείας στο γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας μέσα σε αυτό το κτίριο», πρόσθεσε.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, από την επίθεση τραυματίστηκαν πέντε άτομα.
Αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters είπαν ότι είδαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στο κέντρο της πρωτεύουσας έπειτα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους.
Ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο της επίθεσης, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.
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