Νέα σύγκρουση Ρωσίας–NATO: Η Αρκτική μετατρέπεται σε πεδίο στρατιωτικής αντιπαράθεσης

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Δανία, Βλαντίμιρ Μπάρμπιν, κατηγόρησε το NATO ότι επιχειρεί να μετατρέψει την Αρκτική σε ζώνη στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Οι δηλώσεις του έρχονται στον απόηχο της απαίτησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η Ουάσιγκτον να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, αλλά και των ανακοινώσεων ευρωπαϊκών χωρών για αποστολή στρατευμάτων στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, ο Μπάρμπιν υποστήριξε ότι κράτη μέλη του NATO, μεταξύ των οποίων και η Δανία, επικαλούνται μια «κατασκευασμένη» απειλή από Ρωσία και Κίνα για να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Αρκτικό Κύκλο.

Κατά τον ίδιο, η Κοπεγχάγη υιοθετεί μια συγκρουσιακή στρατηγική που εμπλέκει το NATO και κλιμακώνει τις εντάσεις.

Ο Ρώσος διπλωμάτης τόνισε ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει επιθετικές ενέργειες εναντίον των γειτόνων της στην Αρκτική, ούτε επιδιώκει εδαφικές διεκδικήσεις, αφήνοντας αιχμές προς τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει πως δεν θα ανεχθεί ενέργειες που αγνοούν τα συμφέροντά της στην περιοχή.

Με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον Αρκτικό Ωκεανό, η Ρωσία θεωρεί την Αρκτική κομβικό τμήμα της σφαίρας επιρροής της και ενισχύει σταθερά την παρουσία της, αξιοποιώντας τις νέες θαλάσσιες οδούς που ανοίγουν λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος Τραμπ επαναφέρει την πίεση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, επικαλούμενος λόγους «εθνικής ασφάλειας» και τους κινδύνους που, κατά την άποψή του, δημιουργεί η αυξανόμενη κινεζική και ρωσική δραστηριότητα. Δεν απέκλεισε μάλιστα ούτε τη στρατιωτική επιλογή.

Μετά τις άκαρπες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, κράτη μέλη της ΕΕ -μεταξύ τους η Γερμανία και η Γαλλία- ανακοίνωσαν ότι θα αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Γροιλανδία για να στηρίξουν τη Δανία, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο έντασης στο ήδη εύφλεκτο γεωπολιτικό σκηνικό της Αρκτικής.