Νέα συμφωνία Άγκυρας με τα Κατεχόμενα της Κύπρου: Αγωγός αερίου θα τροφοδοτεί απευθείας το ψευδοκράτος

Μία συμφωνία «βόμβα» φέρεται να έχει υπογραφεί μεταξύ της Τουρκίας και του καθεστώτος των Κατεχομένων της Κύπρου, για να κατασκευαστεί υποθαλάσσιος αγωγός αερίου που θα τροφοδοτεί το ψευδοκράτος.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, αλλά και το Anadolu, οι δύο πλευρές υπέγραψαν την Παρασκευή (10/7) συμφωνία για την ανάπτυξη ενός αγωγού μήκους 101 χιλιομέτρων, ο οποίος θα υποστηρίξει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θα προωθήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ηλεκτροδότησης.

Μιλώντας στην τελετή υπογραφής, ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται από το Αναμούρ στις μεσογειακές ακτές της Τουρκίας έως την περιοχή Τεκνετζίκ της Βόρειας Κύπρου, σε μήκος 97 χιλιομέτρων από την ανοιχτή θάλασσα και 4 χιλιομέτρων από την ξηρά.

Ο νέος αγωγός Τουρκίας - Βόρειας Κύπρου

«Ο αγωγός θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της ενεργειακής μετάβασης και της ενεργειακής ασφάλειας της Βόρειας Κύπρου. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών 22 ιντσών. Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι το σύστημα θα σχεδιαστεί για αμφίδρομη λειτουργία, επιτρέποντας τη ροή φυσικού αερίου από την Τουρκία στο νησί και, στο μέλλον, ενδεχομένως από την Κύπρο στην Τουρκία και στη συνέχεια στην Ευρώπη, σε περίπτωση που αναπτυχθούν νέοι πόροι φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο που θα μεταφέρεται μέσω του αγωγού θα χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.