Νέα «τρύπα» στο Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν το πορτρέτο τους μια ανάσα από τη Μόνα Λίζα

Το Λούβρο, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για τα κλοπιμαία κοσμήματα αλλά για μια φάρσα δύο Βέλγων TikToker, που εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο τελικά αυστηροποιήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου, μετά τη ληστεία.

Οι viral influencers με το προφίλ Neal & Senne, όπως φαίνεται και σε βίντεο που οι ίδιοι δημοσίευσαν, κρέμασαν σε «απόσταση αναπνοής» από τη Μόνα Λίζα, πίνακα ζωγραφικής με κάδρο που απεικόνιζε...τους ίδιους.

Αν και δεν κατάφεραν να κρεμάσουν τον μικρό πίνακα ακριβώς δίπλα στη Μόνα Λίζα, κατάφεραν να τον τοποθετήσουν σε έναν τοίχο λίγα μέτρα μακριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν προηγουμένως περάσει τον έλεγχο του μουσείου.

Βέλγοι TikTokers: Πού τους έχουμε ξαναδεί

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Βέλγοι TikTokers έχουν γίνει viral.

Οι χρήστες έχουν ξαναδεί βίντεο τους όταν tiktokers είχαν καταφέρει προηγουμένως να εισέλθουν στην Allianz Arena του Μονάχου κατά τη διάρκεια του τελικού του Champions League, αφού κρύφτηκαν για 27 ώρες στις τουαλέτες.