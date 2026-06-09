Νέα Υόρκη: Έντονα «γιουχαΐσματα» κατά του Τραμπ στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ

Αντιμέτωπος με εντονα «γιουχαΐσματα» βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη.

Όταν το πρόσωπό του προέδρου των ΗΠΑ προβλήθηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, οι αποδοκιμασίες μεγάλης μερίδας του φίλαθλου κοινού ήταν ιδιαίτερα έντονες.

Trump, shown on camera during the national anthem, is booed loudly at MSG pic.twitter.com/NkWE4xsE2Z — Aaron Rupar (@atrupar) June 9, 2026

Ο Τραμπ εμφανίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα να χαιρετά στρατιωτικά, με μέρος του κοινού να τον αποδοκιμάζει έντονα. Οι αντιδράσεις υποχώρησαν όταν στην οθόνη προβλήθηκε η αμερικανική σημαία, ενώ οι φίλαθλοι αντέδρασαν θετικά στην εμφάνιση παικτών των Νιου Γιορκ Νικς.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα «γιουχαΐσματα» ήταν πιο έντονα ακόμη και από εκείνα που δέχθηκαν οι παίκτες των Σαν Αντόνιο Σπερς κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

During the national anthem, President Donald Trump was booed by the Game 3 crowd at MSG. pic.twitter.com/MkS4Qk7eQ7 — The Athletic (@TheAthletic) June 9, 2026

Η παρουσία του Τραμπ στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ προκάλεσε και πολιτικές αντιδράσεις εκτός αρένας, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε κοντινά σημεία και συνθήματα εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, μέρος του κοινού και αθλητικοί παράγοντες υποβάθμισαν τη σημασία των πολιτικών αντιδράσεων, επιμένοντας ότι το επίκεντρο παραμένει ο αγώνας και η πορεία των Νικς στους τελικούς.