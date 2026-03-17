Νέα Υόρκη: Φωτιά σε ουραξονύστη κοντά στο Grand Central Terminal

Φωτιά ξέσπασε την Τρίτη (17/3) σε εμπορικό ουρανοξύστη στο Midtown του Μανχάταν, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central.
Στα βίντεο από το κεντρικό σημείο στη Νέα Υόρκη που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο διακρίνεται μια ψηλή στήλη μαύρου καπνού από την ταράτσα του κτιρίου. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε από μια μονάδα κλιματισμού.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου υπό έλεγχο.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το κτίριο εκκενώθηκε με επιτυχία προκαλώντας μόνο αναστάτωση και καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων.
- Για ποια δικαιοσύνη μου μιλάς; Δικηγόρος κατηγορείται γιατί μετά από πρόωρο τοκετό... δεν πήγε σε δικάσιμο
- Απρόσμενη κριτική του πρωταγωνιστή Δημήτρη Κίτσου για τη «Μεγάλη Χίμαιρα» και τις ελλείψεις
- Παραιτήθηκε ο διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ: «To Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή»
- Μαμαλάκης για την υγεία του: «Με χτύπαγε σαν χταπόδι τρία χρόνια, είχα γίνει ανορεκτικός»
