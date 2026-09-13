Νέα Υόρκη: Κοντά στα 2 εκατ. δολάρια πουλήθηκε το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Τραμπ

Περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε το σπίτι όπου μεγάλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κουίνς της Νέας Υόρκης μετά την πλήρη ανακαίνιση του, καθώς το άλλοτε εγκαταλελειμένο ακίνητο είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από νερά και μούχλα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έζησε στο σπίτι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών. Το κτίριο, σε στιλ Tudor, είχε κατασκευαστεί το 1940 από τον πατέρα του, τον κτηματομεσίτη και κατασκευαστή Φρεντ Τραμπ.

Η οικογένεια Τραμπ έχει εδώ και χρόνια δεν είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου, όπως αναφέρει το Associated Press.

Η τιμή πώλησης των 1,93 εκατ. δολαρίων εμφανίστηκε την Παρασκευή (11/09) σε ιστοσελίδες ακινήτων, αφού ο νέος αγοραστής, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό, υπέγραψε συμβόλαιο τον Ιούλιο.

Πωλητής ήταν ο Τόμι Λιν, κατασκευαστής ακινήτων, ο οποίος είχε αγοράσει το συγκεκριμένο σπίτι με πέντε υπνοδωμάτια και τρία μπάνια έναντι 835.000 δολαρίων το προηγούμενο έτος. Το ακίνητο παρέμενε για χρόνια άδειο και παραμελημένο.

Ο Λιν επένδυσε επιπλέον περίπου 500.000 δολάρια για μια ανακαίνιση διάρκειας οκτώ μηνών. Οι εργασίες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, νέα κουζίνα, ξύλινα δάπεδα σε διάταξη ψαροκόκαλου και μπάνια με χαρακτηριστικά πολυτελούς spa, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

Το ακίνητο έχει αλλάξει αρκετές φορές ιδιοκτήτες τα τελευταία χρόνια. Το 2017, λίγους μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Τραμπ, είχε πωληθεί έναντι 2,14 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Zillow.

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Αγοραστής τότε ήταν μια εταιρεία με την ονομασία Trump Birth Home LLC. Για σύντομο χρονικό διάστημα το σπίτι διατέθηκε και μέσω Airbnb, με το εσωτερικό του να περιλαμβάνει αντίγραφα μιας χάρτινης φιγούρας του Τραμπ σε φυσικό μέγεθος, αντίτυπα του βιβλίου του The Art of the Deal, καθώς και κορνιζαρισμένο εξώφυλλο του περιοδικού People με τον ίδιο.

Το 2019 το σπίτι βγήκε ξανά προς πώληση, αυτή τη φορά με ζητούμενη τιμή 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς όμως να βρεθεί αγοραστής.