Νέα Υόρκη: Νεκρή μία γυναίκα μετά από επίθεση με μαχαίρι – Νεκρή και η δράστιδα

Η μια από τους δυο ανθρώπους - άνδρας και γυναίκα -, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα σε επίθεση με μαχαίρι την οποία διέπραξε 49χρονη, με ψυχιατρικά προβλήματα σύμφωνα με τον Τύπο, στην ιδιαίτερα τουριστική και πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης υπέκυψε στα τραύματά της, όπως και η 49χρονη δράστιδα (με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας, γνωστή στις αστυνομικές αρχές από το 2018), ανακοίνωσε ο δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης Ζοχράν Μαμντάνι.
«Με βαθιά λύπη μου, σας ανακοινώνω ότι το ένα από τα θύματα απεβίωσε, όπως και η δράστιδα» της επίθεσης, ανέφερε ο αιρετός κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το δεύτερο θύμα «νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται πως αστυνομικοί άνοιξαν πυρ χθες Δευτέρα στην ιδιαίτερα τουριστική περιοχή Times Square της Νέας Υόρκης εναντίον γυναίκας που τραυμάτισε «απρόκλητα» δυο ανθρώπους με μαχαίρι, σύμφωνα με τις αρχές και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Όταν επικοινώνησε μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο σχετικά το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ενεπλάκησαν σε συμβάν με πυροβολισμούς και πρόσθεσε πως θα παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου επιτόπου αργότερα.
«Για την ώρα η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη», σημείωσε μια εκπρόσωπός της.
Δημοσιογράφος του AFP που μετέβη στο σημείο αφού εκτυλίχτηκε το συμβάν διαπίστωσε μεγάλη παρουσία της αστυνομίας και των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας κι είδε λίμνη αίματος στο έδαφος.
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