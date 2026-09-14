Ένα νεαρό ζευγάρι έχασε τη ζωή του στις γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης, όταν, σύμφωνα με πηγές των αρχών, οι δύο 24χρονοι κάθονταν στις ράγες σε σταθμό στο Νότιο Μανχάταν και παρασύρθηκαν από διερχόμενο συρμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (13/09) , κοντά στον σταθμό Spring Street, λίγο πριν από τις 3:15 π.μ. Σύμφωνα με τη New York Post, ένας 24χρονος από το Sayreville του Νιου Τζέρσεϊ και μια 24χρονη από το Dayton της Νέας Υόρκης βρίσκονταν πάνω στις γραμμές, όταν ένας συρμός της γραμμής 4 που κινούνταν προς νότο τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.

🚨A 24-year-old woman & a man in his 20s were struck & killed by a southbound No. 4 train after they were caught on video calmly sitting on the subway tracks at #Manhattan's Spring Street station.#NYC #USA pic.twitter.com/OBjl33w2ma — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 14, 2026

Βίντεο από τη στιγμή του περιστατικού καταγράφει τους δύο νέους να κάθονται στις ράγες και να κοιτούν προς την κατεύθυνση του συρμού που πλησιάζει. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος τους έσπρωξε ή ότι βρέθηκαν στις γραμμές ύστερα από πτώση.

Οι ερευνητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο οι δύο 24χρονοι να είχαν καταναλώσει αλκοόλ πριν από το περιστατικό. Τα ονόματά τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς οι αρχές ανέμεναν να ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Μετά το δυστύχημα, αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έσπευσαν στον σταθμό, ο οποίος φαίνεται πως τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας. Οι σοροί των δύο θυμάτων παρέμειναν στον χώρο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα των αρχών.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο εργαζόμενης της Μητροπολιτικής Αρχής Μεταφορών (MTA), η οποία παρασύρθηκε από συρμό ενώ εργαζόταν στις γραμμές.

Έχουν ξανασυμβεί παρόμοια περιστατικά

Η 41χρονη Μοέτ ΜακΚάλουμ, μητέρα τριών παιδιών και εργαζόμενη ως σηματωρός σε εργοτάξιο, βρισκόταν στις γραμμές με κατεύθυνση προς νότο στον σταθμό 161st Street–Yankee Stadium, περίπου στις 11:30 το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου, όταν συρμός της γραμμής D του μετρό εισήλθε στον σταθμό και την παρέσυρε. Οι σηματωροί έχουν ως καθήκον να προειδοποιούν τους οδηγούς των συρμών για ενεργές ζώνες εργασιών στις γραμμές.

Τα περιστατικά αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά επικίνδυνων συμβάντων στις γραμμές του μετρό της Νέας Υόρκης τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο, μια 70χρονη γυναίκα βρέθηκε στις γραμμές μετά την επίθεση ενός άνδρα στον σταθμό 57th Street και 7th Avenue στο Μανχάταν. Επιβάτες που βρίσκονταν στην αποβάθρα έσπευσαν να τη βοηθήσουν, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Έναν μήνα νωρίτερα, ένας 47χρονος νοσηλευτής στο Μπρονξ δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση και σπρώχθηκε πάνω στην πλευρά διερχόμενου συρμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο ίδιος περιέγραψε αργότερα ότι όλα συνέβησαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου. «Κοίταξα προς τα δεξιά και είδα κάτι λευκό να έρχεται προς το μέρος μου», είπε, εξηγώντας ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει ή να απομακρυνθεί.

«Ήταν πολύ γρήγορο. Όταν κοίταξα, ερχόταν ήδη προς το μέρος μου. Δεν είχα χρόνο να αντιδράσω, να προσπαθήσω να φύγω από τη μέση. Και τότε συνέβη. Με χτύπησε».

Όπως ανέφερε, ο δράστης τον έσπρωξε από πίσω, με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στην πορεία του εισερχόμενου συρμού.