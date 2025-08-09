Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί με τραυματίες στην Times Square - Συνελήφθη ύποπτος

Την κινητοποίηση των Αρχών στη Νέα Υόρκη προκάλεσε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην πολυσύχναστη Times Square.

Σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα, υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες.

Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες που δείχνουν το χάος που επικράτησε μετά το επεισόδιο.

Three people shot after teen gunman opens fire in Times Square, sparking chaos in tourist hotspot https://t.co/l45VdQuQmG pic.twitter.com/Bk09cwjMyo — New York Post (@nypost) August 9, 2025

Για το περιστατικό αυτό, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με το AP που επικαλείται αστυνομικές πηγές, προσθέτοντας ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχει γίνει απαγγελία κατηγοριών.

Οι τραυματίες είναι μία 18χρονη γυναίκα και δύο άντρες 19 και 65 ετών που νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με ένα εκπρόσωπο Τύπου της NYPD.

Για το περιστατικό αυτό, οι Αρχές συνέλαβαν έναν 17χρονο ύποπτο που ανακρίνεται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αστυνομία έχει ανακτήσει ένα πυροβόλο όπλο.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν περίπου στις 8:20 το πρωί ώρα Ελλάδος, όταν προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο με έναν από τους τραυματίες, σύμφωνα με την NYPD.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης ή τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.