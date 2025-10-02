Δύο γεμάτα με επιβάτες αεροσκάφη της Delta, συγκρούστηκαν σφοδρά στον διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τετάρτης (01/10), προκαλώντας σοβαρές ζημιές στη μύτη του ενός αεροπλάνου και αποκοπή μεγάλου τμήματος από το φτερό του άλλου.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ, όταν το φτερό ενός αεροπλάνου που απογειωνόταν για το Roanoke της Βιρτζίνια, χτύπησε το σώμα άλλου αεροσκάφους που είχε μόλις φτάσει από το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Στο πρώτο ήταν 32 επιβάτες, ενώ στο δεύτερο 61.

Οι επιβάτες περιέγραψαν τη σύγκρουση ως «τρομακτική» και «βίαιη», ενώ οι εικόνες από το σημείο δείχνουν σπασμένα τζάμια και σοβαρές ζημιές. Παρόλα αυτά, ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, με μόνη εξαίρεση μια αεροσυνοδό που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος, το οποίο συνέβη μέσα στις πρώτες ώρες της κυβερνητικής παύσης λειτουργίας στις ΗΠΑ, που έχει επηρεάσει και το προσωπικό των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Το αεροδρόμιο LaGuardia συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του χωρίς διακοπές.