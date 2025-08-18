Νέα Υόρκη: Ύποπτο αντικείμενο στην Times Square - Αποκλείστηκε η περιοχή

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε στην Times Square, στη Νέα Υόρκη, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης συμβούλεψε τη Δευτέρα τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή του Times Square στο κέντρο του Μανχάταν «λόγω ενεργής αστυνομικής έρευνας».

#Breaking: Bomb squad looking at a suspicious package at the precinct on 43rd and 7th in Times Square. Streets are blocked off.



Looks to be okay now. The view behind my desk. pic.twitter.com/GV4GA6zd3f — Kristina Partsinevelos (@KristinaParts) August 18, 2025

«Αποφύγετε την περιοχή της West 43rd Street και της 7th Avenue στο Μανχάταν... Αναμένετε οχήματα έκτακτης ανάγκης και καθυστερήσεις στην γύρω περιοχή», ανέφερε το τμήμα σε ανάρτησή του στο X.

Μια αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο δείχνει ένα τμήμα δύο τετραγώνων της 7ης Λεωφόρου μεταξύ της 42ης και της 44ης Οδού κλειστό για την κυκλοφορία. Κανονικά, η περιοχή - μία από τις πιο πολυσύχναστες στο κέντρο του Μανχάταν - είναι γεμάτη με οχήματα και πεζούς τις καθημερινές το πρωί.

ADVISORY: Due to an active police investigation, avoid the area of West 43rd Street and 7th Avenue in Manhattan within the confines of @NYPDMTS. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/csoK013son — NYPD NEWS (@NYPDnews) August 18, 2025

Οι υπάλληλοι γραφείου σε ένα κτίριο στο κέντρο του κλειστού τμήματος της λεωφόρου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράθυρα. Πολλοί συγκεντρώθηκαν στο λόμπι των 3 Times Square, στη γωνία της 43ης Οδού.

Active NYPD investigation underway in Times Square https://t.co/VxuFgPFpoE — Reuters (@Reuters) August 18, 2025