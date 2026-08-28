Η Νέα Ζηλανδία, είναι μια από τις χώρες που πρόκειται να καταθέσει νομοσχέδιο που επιδιώκει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις, πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram, το Snapchat και το Facebook θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ελέγξουν εάν οι χρήστες είναι άνω των 16 ετών και οι πλατφόρμες που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 10% των παγκόσμιων εσόδων τους.

Ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκθέτουν τα παιδιά σε «επιβλαβές περιεχόμενο, εθιστική τεχνολογία και πιέσεις που δεν είναι εξοπλισμένα να αντιμετωπίσουν». Ωστόσο, πολλά πολιτικά κόμματα έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από παρόμοια απαγόρευση στην Αυστραλία, ενώ χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ελλάδα πρόκειται να εισαγάγουν περιορισμούς τον επόμενο χρόνο.

Ο Λούξον δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή, την ψυχική υγεία, τον ύπνο και την εκπαίδευση των παιδιών.

«Έχουμε μέτρα προστασίας για να διατηρούμε τα παιδιά ασφαλή στον πραγματικό κόσμο και τα χρειαζόμαστε και στον εικονικό κόσμο», είπε.

Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας δεν έχει περιγράψει ποιες άλλες πλατφόρμες «υψηλού κινδύνου» θα μπορούσαν να επηρεαστούν.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το οποίο κατατίθεται στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης θα υποχρεούνται να «λάβουν εύλογα μέτρα» για να ελέγχουν εάν οι χρήστες είναι άνω των 16 ετών, χρησιμοποιώντας μεθόδους που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους υπάρχοντες λογαριασμούς, εκτίμηση ηλικίας προσώπου και ελέγχους ψηφιακής ταυτότητας.

Δεν προτείνονται κυρώσεις για παιδιά, γονείς ή φροντιστές για παραβιάσεις της απαγόρευσης, αλλά τα πρόστιμα για τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να είναι σημαντικά υψηλότερα από ό,τι στην Αυστραλία, όπου η μέγιστη ποινή είναι 99 εκατομμύρια δολάρια.



