Νέα «ζωή» για το σπίτι που γεννήθηκε ο Χίτλερ: Γίνεται αστυνομικό τμήμα ξεσηκώνοντας αντιδράσεις

Το σπίτι του ναζιστή και ηγέτη του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος, Αδόλφου Χίτλερ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας αλλάζει χρήση και μετατρέπεται σε αστυνομικό τμήμα, μια αλλαγή που η αυστριακή κυβέρνηση ελπίζει να μην μετατρέψει την περιοχή σε τόπο προσκυνήματος για νεοναζί.

Έπειτα από χρόνια συζητήσεων σχετικά με τη μεγάλη, παραδοσιακή κατοικία στην πόλη Braunau am Inn, η οποία ανήκε σε ιδιώτη και είχε στεγάσει στο παρελθόν φιλανθρωπική οργάνωση για άτομα με αναπηρία, η Αυστρία προχώρησε σε αναγκαστική εξαγορά του ακινήτου το 2017 και ανακοίνωσε το 2019 ότι αυτό θα αναδιαμορφωνόταν σε αστυνομικό τμήμα, επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ακόμη και πριν από τη μετατροπή, το μόνο σημάδι της ιστορικής του σημασίας ήταν ένας βράχος στο πεζοδρόμιο από το στρατόπεδο συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν με την επιγραφή «Ποτέ ξανά φασισμός» που δεν αναφέρει τον Χίτλερ.

Ο βράχος παραμένει στη θέση του. Η μόνη πινακίδα που προστέθηκε στη λευκή πρόσοψη γράφει «Αστυνομία». «Στόχος ήταν να αποτραπεί οποιαδήποτε συσχέτιση με τον ναζί Αδόλφο Χίτλερ, ώστε να απογυμνωθεί από αυτό το μυστήριο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής του τμήματος ιστορίας του αυστριακού υπουργείου Εσωτερικών, Στέφαν Μλτσοχ, κατά την ξενάγηση στο κτίριο.

Από σπίτι του αρχιναζί σε μουσείο τέχνης

Σημειώνεται πως κατά την διάρκεια της διακυβέρνησής του, το «σπίτι που γεννήθηκε ο Φύρερ» λειτουργούσε ως μουσείο τέχνης. Ωστόσο ο Χίτλερ έμεινε εκεί για λίγες εβδομάδες το 1889.

Το σπίτι του Χίτλερ συχνά γίνεται μνημείο φωτογραφιών από τους περαστικούς, χωρίς να γίνεται γνωστή η ιδεολογία τους. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν πως έχουν καταγραφεί μόνο μεμονωμένα περιστατικά με επισκέπτες, πολύ λιγότερα σε σχέση με παλιά.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες αλλά είναι δεδομένο πως στην Αυστρία απαγορεύονται ναζιστικά σύμβολα και χαιρετισμοί. Σε ερώτηση για την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στο σχέδιο, ο δήμαρχος Γιοχάνες Βαϊντμπάχερ δήλωσε στο Reuters: «Νομίζω ότι, σε γενικές γραμμές, οι κάτοικοι του Μπραουνάου το έχουν αποδεχθεί και μπορούν να ζήσουν με αυτό».

Ο Βαϊντμπάχερ συμμετείχε σε επιτροπή η οποία είχε προτείνει το κτίριο να χρησιμοποιηθεί είτε για φιλανθρωπικό σκοπό είτε για τη στέγαση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας. Τελικά, όπως εξήγησε, η εγκατάσταση μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης θα καθιστούσε το κτίριο υπερβολικά προσβάσιμο στο κοινό.

Αντιδράσεις από οργανώσεις επιζώντων του Ολοκαυτώματος

Σφοδρές αντιδράσεις για το σχέδιο έχουν προκληθεί από την Επιτροπή Μαουτχάουζεν, τη σημαντικότερη οργάνωση επιζώντων του Ολοκαυτώματος στην Αυστρία. Σημειώνουν πως η χρήση του κτηρίου ως αστυνομικού τμήματος δεν είναι κατάλληλη, και είναι απαραίτητο να γίνουν περισσότερα προκειμένου να αναδειχθούν οι θηριωδίες του Χίτλερ.

«Κάθε χρόνο, στο μνημείο του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν, πραγματοποιείται μια τελετή με το μήνυμα “ποτέ ξανά“. Και στο Μπραουνάου λένε: “ας ξεχάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα”», δήλωσε ο Ρόμπερτ Άιτερ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Μαουτχάουζεν και του Δικτύου κατά του Ρατσισμού και του Δεξιού Εξτρεμισμού.

Για δεκαετίες, η Αυστρία υποστήριζε ότι υπήρξε το πρώτο θύμα του Εθνικοσοσιαλισμού, καθώς προσαρτήθηκε στη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ το 1938. Πλέον αναγνωρίζει ότι και οι Αυστριακοί υπήρξαν θύτες, ωστόσο σπάνια προχωρά σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

«Ο κόσμος δεν θα ξεχάσει πού γεννήθηκε ο χειρότερος μαζικός δολοφόνος στην ιστορία. Η Wikipedia δεν πρόκειται να αλλάξει τις καταχωρίσεις της», δήλωσε ο Άιτερ, προσθέτοντας ότι δεν αναμένεται μείωση στον αριθμό των νεοναζί που πραγματοποιούν το «προσκύνημα στο Μπράουναου».

Ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μετατροπή του σπιτιού. «Θα προτιμούσα να είχαν κάνει κάτι άλλο, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα», δήλωσε η 74χρονη Ιρέν, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να παραμείνει εκεί η φιλανθρωπική οργάνωση. Οι περισσότεροι, ωστόσο, τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας. «Είναι εξαιρετικό και αποτελεί καλή ιδέα», δήλωσε ο μεσίτης Τόμας Σπράιτς. «Κατά καιρούς εμφανίζονταν εκεί ομάδες (νεοναζί), αλλά αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν».