Νέες «αναταράξεις» στην Airbus: Δεκάδες Α320 με πρόβλημα ποιότητας στα πάνελ της ατράκτου

Η Airbus αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα σε δεκάδες αεροσκάφη A320, καθώς τα πάνελ της ατράκτου φέρονται να μην ανταποκρίνονται στα ποιοτικά standards.

Όπως αναφέρει το Reuters που επικαλείται πηγές του κλάδου, η Airbus ανακάλυψε ένα βιομηχανικό πρόβλημα ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου αρκετών δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Το ελάττωμα στην παραγωγή καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει φτάσει σε αεροσκάφη που έχουν ήδη παραδοθεί, σύμφωνα με τις πηγές που μιλούν με τον όρο της ανωνυμίας. Η Airbus δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η προέλευση του προβλήματος δεν μπορούσε να προσδιοριστεί άμεσα. Προέκυψε καθώς ο κατασκευαστής εντείνει τις προσπάθειές του για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων παράδοσης για το 2025, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπη με σφάλμα λογισμικού βστα αεροσκάφη της ίδιας οικογένειας.

Ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος είπε ότι ορισμένες παραδόσεις είχαν ήδη επηρεαστεί, αλλά δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση για το πόσες ούτε για πόσο καιρό.

Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η κατασκευάστρια εταιρία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, λιγότερα από ό,τι ανέμεναν πολλοί αναλυτές προηγουμένως, ανεβάζοντας το σύνολο για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.

Στοχεύει σε «περίπου 820» παραδόσεις για το 2025, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε ρεκόρ απόδοσης άνω των 160 αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.

Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.

Οι αναλυτές παρουσιάζονται διχασμένοι ως προς το εάν η μεγαλύτερη κατασκευάστρια αεροσκαφών στον κόσμο θα επιτύχει τους στόχους παράδοσης, οι οποίοι καθορίζουν τα έσοδα και τη ροή μετρητών, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν μεγάλο μέρος της αξίας ενός αεροπλάνου κατά την παράδοση.

Η αναλύτρια της Jefferies, Chloe Lemarie, η οποία παρακολουθεί την παράδοση των αεροσκαφών και προβλέπει 71 παραδόσεις για τον Νοέμβριο, δήλωσε ότι η απόδοση του μήνα ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Ρομπ Μόρις δήλωσε ότι η Airbus θα μπορούσε να φτάσει περίπου τις 800 παραδόσεις - κάτι που άλλοι λένε ότι μπορεί να είναι αρκετό για να διεκδικήσει τη νίκη με βάση τη διατύπωση της πρόβλεψής της - αλλά με κάποιο κίνδυνο το τελικό αποτέλεσμα να είναι «οριακά χαμηλότερο».