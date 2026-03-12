Νέες απειλές από το Ιράν: «Θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπολύει απειλές για αιματοκύλισμα του Περσικού Κόλπου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Γκαλιμπάφ διαμηνύει: «Πατρίδα ή Θάνατος».

«Οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των ιρανικών νησιών, θα διαλύσει κάθε μας αυτοσυγκράτηση» απείλησε και συμπλήρωσε:

«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων».

«Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ» επεσήμανε, τέλος, απευθυνόμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026