Νέες απειλές από το Ιράν: «Θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπολύει απειλές για αιματοκύλισμα του Περσικού Κόλπου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Γκαλιμπάφ διαμηνύει: «Πατρίδα ή Θάνατος».
«Οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των ιρανικών νησιών, θα διαλύσει κάθε μας αυτοσυγκράτηση» απείλησε και συμπλήρωσε:
«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων».
«Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ» επεσήμανε, τέλος, απευθυνόμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
- Δικογραφία κατά 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου
- Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε Τεχεράνη, Βηρυτό - Με «πόλεμο φθοράς» απειλεί το Ιράν - LIVE εξελίξεις
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τι λες καταραμένε; - Όταν η Μαρία Κίτσου έπαθε «Γιάγκο Δράκο» σε παρωδία της Λάμψης που μάλλον δεν είδαμε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.