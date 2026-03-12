Μενού

Νέες απειλές από το Ιράν: «Θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων»

Με αιματοκύλισμα απειλεί ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. Το μήνυμα για τον Τραμπ.

O Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
O Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ | EPA/STR/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπολύει απειλές για αιματοκύλισμα του Περσικού Κόλπου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Γκαλιμπάφ διαμηνύει: «Πατρίδα ή Θάνατος».

«Οποιαδήποτε πράξη βίας κατά των ιρανικών νησιών, θα διαλύσει κάθε μας αυτοσυγκράτηση» απείλησε και συμπλήρωσε:

«Θα εγκαταλείψουμε κάθε αυτοσυγκράτηση και θα βάψουμε τον Περσικό Κόλπο με το αίμα των εισβολέων».

«Το αίμα των Αμερικανών στρατιωτών είναι προσωπική ευθύνη του Τραμπ» επεσήμανε, τέλος, απευθυνόμενος και στον πρόεδρο των ΗΠΑ. 

