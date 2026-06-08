Νέες απειλές Κατς: «Αν η Χεζμπολάχ επιτεθεί, οι IDF θα συνεχίσουν τις επιθέσεις στον Λίβανο»

Η «ηρεμία» στον Λίβανο, αποτελεί βασική προϋπόθεση της Τεχεράνης, για να μην συνεχίσει τα πλήγματα στο Ισραήλ. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι θα επιτεθεί στη Βηρυτό, εάν η τρομοκρατική οργάνωση επιτεθεί στο Ισραήλ.

«Οποιαδήποτε επίθεση στις βόρειες κοινότητες θα οδηγήσει σε επίθεση στη Νταχίγια. Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά τις απειλές του Ιράν». «Οποιαδήποτε προσπάθεια του Ιράν να συνδέσει το Λίβανο με το Ιράν και να επιτεθεί στο Ισραήλ θα αντιμετωπιστεί με μεγάλη δύναμη, όπως συνέβη χθες», είπε.

Το Ιράν ζητά παύση των εχθροπραξιών στο Λίβανο

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα (8/6), το Ιράν δήλωσε ότι σταματά τα πλήγματα κατά του Ισραήλ, αλλά θα συνεχίσει αν καταγραφεί οποιαδήποτε επέμβαση στο Λίβανο.

«Ανακοινώνεται η παύση των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων. Ωστόσο, τονίζεται ότι εάν η επιθετικότητα και οι κακόβουλες ενέργειες συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου, θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα από ό,τι στο παρελθόν», αναφέρει η ανακοίνωση.