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Ιράν: Ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων στο Ισραήλ - «Απάντηση» αν χτυπηθεί ο Λίβανος

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα «απαντήσει» σε περίπτωση που καταγραφούν πλήγματα στο Λίβανο.

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Πύραυλος του Ιράν
Πύραυλος του Ιράν | Getty
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Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα (8/6) ότι διακόπτει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά απειλεί με περαιτέρω αντίδραση εάν ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει την «επιθετικότητα» του στο Λίβανο.

«Ανακοινώνεται η παύση των επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων», δηλώνει η Khatam al-Anbiya, η στρατιωτική διοίκηση έκτακτης ανάγκης του Ιράν, σε ανακοίνωση που μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλείται το Times of Israel. 

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«Ωστόσο, τονίζεται ότι εάν η επιθετικότητα και οι κακόβουλες ενέργειες συνεχιστούν, συμπεριλαμβανομένου του νότιου Λιβάνου, θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά και συντριπτικά μέτρα από ό,τι στο παρελθόν», προσθέτει η ανακοίνωση.

Η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ 

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αμερικανός Πρόεδρος, πριν ανακοινωθεί η παύση των επιθέσεων, δήλωσε με ανάρτηση στο Truth Social: «Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν»

Η έκκληση ειπώθηκε με φόντο τη σειρά από εκρήξεις που έπληξαν την Τεχεράνη και άλλες πόλεις στο Ιράν από τις ισραηλινές δυνάμεις, τη Δευτέρα (8/6). 

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram το κρατικό δίκτυο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, IRIB. Το Ιράν είχε εκτοξεύσει νωρίτερα πυραύλους κατά του Ισραήλ ως αντίποινα στο πλήγμα των IDF στη Βηρυτό χθες Κυριακή (7/6).

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