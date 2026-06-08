«Σταματήστε να πυροβολείτε»: Νέο μήνυμα Τραμπ προς Ιράν και Ισραήλ

O Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε νέο μήνυμα προς Τεχεράνη και Τελ Αβίβ να σταματήσουν την κλιμάκωση της σύγκρουσης, μέσω νέας ανάρτησής του στο Truth Social, την Δευτέρα 8 Ιουνίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ασκήσεις πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην επιτεθεί, αλλά το Τελ Αβίβ φαίνεται πως τον αγνόησε.

«Το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως να πυροβολούν. Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».