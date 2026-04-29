Νέες απειλές στο Ιράν από τον «ένοπλο» Τραμπ: Η ανάρτηση με την εκρηκτική φωτογραφία

Νέες απειλές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο την αδυναμία επίτευξης μίας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος καταγγέλλει την Τεχεράνη αναφορικά με το πυρηνικό τους πρόγραμμα και την αδυναμία να υπογράψουν μία σχετική συμφωνία και τους καλεί να σκεφτούν πιο έξυπνα.
«Το Ιράν δεν μπορεί να συνέλθει. Δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια μη πυρηνική συμφωνία. Καλύτερα να φερθούν έξυπνα σύντομα!» έγραψε, ειδικότερα.
Η ανάρτησή του, συνοδεύεται από μια εικόνα AI, στην οποία απεικονίζεται με μαύρο κοστούμι, γυαλιά και κρατώντας αυτόματο όπλο, ενώ στο φόντο υπάρχουν πολλαπλές εκρήξεις.
Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς είναι δεδομένο πως θέλει να αποτέλεσε φόβητρο στην άλλη πλευρά.
Τέλος, ο Τραμπ συμπληρώνει την καθόλα απειλητική ανάρτηση με μία επανάληψη της φράσης: «Τέρμα το καλό παιδί».
