Μενού

Νέες απειλές του ισραηλινού στρατού: «Θα διαλύσουμε τη Χεζμπολάχ»

Το Ισραήλ θέλει να «αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία» για να διαλύσει τη Χεζμπολάχ, δηλώνει ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού.

Reader symbol
Newsroom
Ισραήλ - Λίβανος
Άρματα μάχης του Ισραήλ στα σύνορα με Λίβανο | ΑΠΕ-ΜΠΕ/ATEF SAFADI
  • Α-
  • Α+

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ορκίστηκε σήμερα από τον νότιο Λίβανο να διαλύσει τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εξαπολύσει μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί.

 

«Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να διαλύσουμε περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», δήλωσε ο Ζαμίρ, ο οποίος επισκέφθηκε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της λιβανέζικης πόλης Χιάμ.

Ο στρατός βρίσκεται επίσης «σε ύψιστη ετοιμότητα για να επαναλάβει μια ισχυρή επιχείρηση» εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, για να «αυξήσει τα επιτεύγματά μας και να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ