Νέες απειλές Τραμπ για το εμπόριο - Ζητά μείωση επιτοκίων αλλιώς κόβει τις μπίζνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα, Παρασκευή (04/09), τα στελέχη της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να είναι «πατριώτες» και απείλησε να σταματήσει το εμπόριο με ορισμένες χώρες αν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ δεν μειώσει τα επιτόκια.
«Μειώστε τα επιτόκια ή θα σταματήσω τις εμπορικές συναλλαγές με χώρες με τις οποίες έχουμε εμπορικό έλλειμμα», έγραψε με κεφαλαία γράμματα ο πρόεδρος στην πλατφόρμα του T1 ruth Social. «Γίνετε πατριώτες για αλλαγή», συνέχισε.
Η ανάρτησή του ήρθε λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας που έδειξε πως η ανεργία παρέμεινε χαμηλή στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα στο 4,1%, ενώ οι προσλήψεις ανέκαμψαν καθώς τον Αύγουστο δημιουργήθηκαν 162.000 «καθαρές» νέες θέσεις εργασίας, τριπλάσιες από τις προσδοκίες της αγοράς.
Ο νέος πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουόρς πριν από εβδομάδες είχε χαρακτηρίσει το ύψος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ «ανησυχητικό», τονίζοντας ότι «δύσκολα» μπορεί να χαρακτηρίσει τη νομισματική πολιτική «περιοριστική», δηλώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι στην επόμενη συνεδρίασή της η ομοσπονδιακή τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκιά της.
Η Fed έχει αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του 2025.
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