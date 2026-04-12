Νέες απειλές Τραμπ για ναυτικό μπλόκο κατά του Ιράν μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Ύστερα από το αδιέξοδο που βρέθηκαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ για την λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, εξέδωσε νέες απειλές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Το άρθρο, με τίτλο «Το χαρτί Τραμπ αν το Ιράν δεν υποχωρήσει: ένας ναυτικός αποκλεισμός», δημοσιεύτηκε από το μέσο Just the News, το οποίο εκφράζει φιλοκυβερνητικές και συντηρητικές θέσεις, και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ιρανική οικονομία, ενώ παράλληλα θα κλιμάκωνε την πίεση σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες αποτελούν βασικούς αγοραστές ιρανικού πετρελαίου.

Όπως υποστηρίζεται στο δημοσίευμα, η πιθανότητα εφαρμογής στρατηγικής αποκλεισμού θα στηριζόταν σε ήδη υπάρχουσες πολιτικές κυρώσεων και περιορισμών, που στοχεύουν στην άσκηση μεγαλύτερης διαπραγματευτικής πίεσης προς την Τεχεράνη.



Οι χθεσινές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ δεν είχαν αποτέλεσμα, αφού οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 12 Απριλίου, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε αεροπορικώς για την Ουάσινγκτον αφού υπέβαλε, όπως το έθεσε, «την τελική και καλύτερη προσφορά» που μπορούσε να κάνει στους απεσταλμένους της Τεχεράνης.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες Σάββατο ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, για 21 ώρες, όπως διευκρίνισε.

«Νομίζω πως είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ» το ότι οι διαπραγματεύσεις τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία, πρόσθεσε.

Ειδικότερα, επέκρινε το γεγονός ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» της Τεχεράνης πως θα εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, όπως απαιτεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπέλυσε μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Η Τεχεράνη από την πλευρά της επιβεβαίωσε τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, αποδίδοντας την αποτυχία τους σε «παράλογες απαιτήσεις» των ΗΠΑ, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος Βανς είχε στο πλευρό του τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και συνεργάτη του προέδρου Τραμπ. Το Ιράν αντιπροσώπευσαν ιδίως ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πολιτικός με επιρροή, κι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Η αποστολή είχε κάπου 70 μέλη.