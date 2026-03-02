Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά - Έρχεται το μεγάλο κύμα»

Νέα απειλή κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα (2/3) δηλώνοντας ότι «το μεγάλο κύμα επιθέσεων έρχεται σύντομα».

«Νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρά. Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», δήλωσε αρχικά σε συνέντευξή που έδωσε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί στο CNN.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ κάνουν περισσότερα πέρα ​​από τη στρατιωτική επίθεση για να βοηθήσουν τον ιρανικό λαό να ανακτήσει τον έλεγχο της χώρας του από το καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι. Πράγματι. Αλλά αυτή τη στιγμή θέλουμε όλοι να μείνουν μέσα. Δεν είναι ασφαλή εκεί έξω. Και πρόκειται να γίνει ακόμη λιγότερο ασφαλές », είπε ο πρόεδρος.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε δυνατά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο έρχεται σύντομα.», συμπλήρωσε.