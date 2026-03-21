Μια άσπρο, μια μαύρο ο Τραμπ: Νέες δηλώσεις για αποκλιμάκωση στο Ιράν - «Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας»

Σε μια δήλωση προς έκπληξη όλων, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ίσως και να μετράμε αντίστροφα για τη λήξη του πόλέμου στη Μέση Ανατολή καθώς έκανε λόγο για αποκλιμάκωση.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε στο Truth Social: «Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε να περιορίσουμε σταδιακά τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθησε στη Μέση Ανατολή εναντίον του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», έγραψε χθες το βράδυ στο Truth Social.

Ωστόσο η δήλωσή του χαρακτηρίστηκε αντιφατική καθώς, λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικάνος πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Δεν θέλω εκεχειρία». «Δεν κάνεις εκεχειρία όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις τον αντίπαλο», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ο Ρεπουμπλικανός είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. «Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Όμως, στην ανάρτησή του στο Truth Social μερικές ώρες αργότερα εκτίμησε ότι τα Στενό του Ορμούζ θα πρέπει «να φυλάσσεται και να εποπτεύεται, όπως είναι απαραίτητο, από τις άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν – οι ΗΠΑ δεν το χρησιμοποιούν!».

Παράλληλα, αμερικανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για νέα αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή.