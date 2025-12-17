Νέες κυρώσεις ετοιμάζουν οι ΗΠΑ κατά του ρωσικού πετρελαίου, αν ο Πούτιν απορρίψει το σχέδιο ειρήνης

Νέες κυρώσεις κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας ετοιμάζονται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ, στοχεύοντας να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτελέσουν στόχο τα πλοία του λεγόμενου «ρωσικού σκιώδους στόλου» δεξαμενοπλοίων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, καθώς και οικονομικών παραγόντων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν έχει μπορέσει προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ενώ ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι νέες κυρώσεις ενδέχεται να ανακοινωθούν ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό όταν συναντήθηκε με ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η ρωσική προεδρία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα επί του δημοσιεύματος, επισημαίνοντας ότι τυχόν νέες κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας.