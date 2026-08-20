Η τραγουδίστρια Vanessa Blanca, γνωστή από τη συμμετοχή της στο ποπ συγκρότημα Sugarpop, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 30 ετών έπειτα από ένα τραγικό ατύχημα στο σπίτι της στη Μανίλα, όπως μετέδωσε η Daily Mirror.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Blanca έπεσε στο μπάνιο του διαμερίσματός της ενώ άλλαζε ρούχα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Από την πτώση υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

Vanessa Blanca, the singer behind the original version of the popular track “DOTA O Ako,” has died at 30.



Her cousin Ivy shared the heartbreaking news on Facebook on Wednesday, August 19, revealing that Vanessa died following an accident at the condominium where she was staying… pic.twitter.com/wBbX9tAv9a — Manila Bulletin News (@manilabulletin) August 20, 2026

Καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ασθενοφόρο δεν είχε φτάσει περίπου 15 λεπτά μετά την κλήση, η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε για ιατρική βοήθεια με αναπηρικό αμαξίδιο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά της.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η ξαδέρφη της, Ivy Ann Salaum Jubelag, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Όπως έγραψε, η Vanessa ήταν η μοναχοκόρη της θείας της, Anabella Quillo-Kalinski, αλλά και ένας άνθρωπος που η ίδια θεωρούσε «μικρή αδελφή» της.

Η οικογένεια ζήτησε από τον κόσμο να σεβαστεί την ιδιωτικότητά της, ιδιαίτερα τη μητέρα και τους στενούς συγγενείς της τραγουδίστριας, προκειμένου να μπορέσουν να διαχειριστούν το πένθος τους.

Η Vanessa Blanca έγινε γνωστή μέσα από το φιλιππινέζικο talent show Popstar Kids, από το οποίο δημιουργήθηκε το συγκρότημα Sugarpop. Μαζί με τους Julie Ann San Jose, Rita Daniela, Enzo Almario και Cholo Bismonte, εμφανίστηκε σε δημοφιλή μουσικά και τηλεοπτικά προγράμματα στις Φιλιππίνες.

Οι Sugarpop διαλύθηκαν το 2009, έπειτα από αρκετά χρόνια παρουσίας στη μουσική σκηνή, και η Blanca συνέχισε την καριέρα της ως σόλο καλλιτέχνις. Μεταξύ των γνωστότερων projects της ήταν το τραγούδι «Dota O Ako».

Μετά την είδηση του θανάτου της, πρώην συνεργάτες και θαυμαστές της έσπευσαν να την αποχαιρετήσουν. Η πρώην συναδέλφός της στους Sugarpop, Julie Ann San Jose, έγραψε χαρακτηριστικά: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω… Οι Sugarpop δεν θα είναι ποτέ ίδιοι χωρίς εσένα».