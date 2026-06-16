Νεκρή δεύτερη πεζοπόρος στη Βραζιλία: Έπεσε από τα 30 μέτρα όσο έβαζε εντομοαπωθητικό

Τραγικό τέλος είχε για μια 59χρονη μια πεζοπορία στη Βραζιλία, καθώς η ίδια έπεσε από ύψος 30 μέτρων και έχασε τη ζωή της, αφού γλίστρησε σε ένα απότομο μονοπάτι όσο εφάρμοζε εντομοαπωθητικό. Αυτή η είδηση έρχεται μόλις μια μέρα μετά τον θάνατο μιας πεζοπόρου bungee jumper από πτώση από ύψος 47 μέτρων.

Η Rosemary Suzart Garcia έκανε πεζοπορία με μια μεγάλη ομάδα στο Grutas do Spar στη Maricá την Κυριακή 14 Ιουνίου, όταν για λίγο απομακρύνθηκε σε ένα στενό μονοπάτι κοντά σε ένα σημείο που υπήρχε θέα. Ξαφνικά έχασε την ισορροπία της ενώ σήκωνε το πόδι της για να βάλει το εντομοαπωθητικό και έπεσε στο κενό, σύμφωνα με το Globo, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Braziliana.

Ένα αυτόπτης μάρτυρας, ο Giovani Maximino, αποκάλυψε στο ίδιο μέσο ότι ο οδηγός πεζοπορίας άπλωσε το χέρι του για να πιάσει την άτυχη γυναίκα, ωστόσο δεν κατάφερε να τη γλιτώσει και παραλίγο να παρασυρθεί και ο ίδιος.

«Ο οδηγός προσπάθησε να την κρατήσει και παραλίγο να πέσει κι αυτός», είπε, περιγράφοντας την τρομακτική στιγμή που ο οδηγός «έπεσε προς το μέρος της» αλλά κατάφερε μόνο να πιαστεί από μια ρίζα δέντρου. Έγινε όλο πολύ γρήγορα, είπε ο ίδιος.

Ο Μαξιμίνο είπε ότι η πεζοπόροςπου έπεσε, από το Ρίο ντε Τζανέιρο, φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια και κράνος όταν συνέβη το μοιραίο ατύχημα.

«Κατάφερα να εντοπίσω τα παιδιά, που ζουν στο Ρεκρέιο ντος Μπαντειράντες, μόνο στις δύο το πρωί για να τους ανακοινώσω τα νέα», είπε ο Μαξιμίνο. «Μέχρι τότε, δεν είχαμε καμία επαφή με κανένα μέλος της οικογένειας», πρόσθεσε.

Η μοιραία πτώση της γυναίκας παραμένει υπό διερεύνηση. Το περιστατικό συνέβη μόλις μία ημέρα αφότου η 21χρονη αθλήτρια bungee jumping Maria Eduardo Rodrigues de Freitas πέθανε αφού έπεσε από ύψος 45 μέτρων από μια γέφυρα στη Λιμέιρα του Σάο Πάολο χωρίς κορδόνι bungee το Σάββατο.