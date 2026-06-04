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Νεκροί τέσσερις άνθρωποι από την συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συντριβή μικρού αεροσκάφους στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας.

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Συντριβή αεροσκάφους στην Κροατία
Συντριβή αεροσκάφους στην Κροατία | X / @trtworld
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Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωπου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

 

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