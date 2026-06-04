Νεκροί τέσσερις άνθρωποι από την συντριβή μικρού αεροσκάφους στην Κροατία

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πόλη Μέντουλιν στην Ίστρια, στις ακτές της Κροατίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωπου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες, τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους», τόνισε η αστυνομία χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κροατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως επιχειρήσεις έρευνας βρίσκονται σε εξέλιξη. Διασώστες αναζητούν δύο ακόμη άτομα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Γερμανία, μετέδωσε η ειδησεογραφική πύλη Index.hr.

At least four people have been killed in a plane crash on Croatia's northwestern Istria peninsula, police say, as rescuers continued searching for two more peoplehttps://t.co/bHb0C1rPgt — TRT World (@trtworld) June 4, 2026