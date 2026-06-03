Νεκρός άνδρας από αστυνομικά πυρά στην Καλιφόρνια: Απειλούσε να ανατινάξει κτίριο με ομήρους

Νεκρός έπεσε, μετά από αστυνομικά πυρά, άνδρας στην Καλοφόρνια, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είχε εγκλωβίσει ομήρους σε κτίριο της περιοχής. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τις αρχές, ισχυρίστηκε ότι έχει ζωστεί με εκρηκτικά, απειλώντας να τινάξει το κτίριο στον αέρα.

Οι όμηροι βρέθηκαν σώοι και αβλαβείς μέσα στο κτίριο, στο κέντρο του Μπέικερσφιλντ, το οποίο στεγάζει μια τράπεζα και ένα γραφείο σχολικής περιφέρειας. Ο ύποπτος σκοτώθηκε σε «πυροβολισμό με εμπλοκή αστυνομικού» στην οποία συμμετείχαν μέλη του FBI, ανέφερε το τμήμα.

All hostages have been rescued and a suspect is dead in a standoff that began at a bank in Bakersfield, California on Tuesday afternoon.



ABC News' Melissa Adan reports. https://t.co/qVWskQ0c1p pic.twitter.com/TFc2kdnH6s — ABC News (@ABC) June 3, 2026

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης (2/6), όταν αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για απειλή βόμβας στο εν λόγω κτίριο. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο άνδρας είχε οχυρωθεί μέσα με αρκετά άτομα.

Η ομάδα διαπραγμάτευσης κρίσης του τμήματος μίλησε τηλεφωνικά με τον ύποπτο και τελικά δύο όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι την Τρίτη το βράδυ, ανέφερε η αστυνομία.

Κατά την επιχείρηση, σύμφωνα με το Fox, οι αστυνομικοί δημιούργησαν μια περίμετρο γύρω από την περιοχή και προειδοποίησαν το κοινό να μείνει μακριά και εισέβαλαν στο κτίριο. Η ομάδα διαπραγμάτευσης κρίσεων του αστυνομικού τμήματος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ύποπτο. Η αντιπαράθεση έληξε περίπου 12 ώρες αφότου κλήθηκε η αστυνομία.