Νεκρός από χανταϊό στο Κολοράντο, χωρίς να ήταν επισκέπτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από χανταϊό, αυτή τη φορά στο Κολοράντο, χωρίς ωστόσο το κρούσμα να συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας (CDPHE).

Το στέλεχος του χανταϊού που ευθύνεται για τον θάνατο του ασθενούς στην κομητεία Ντάγκλας εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή έως και θανατηφόρα αναπνευστική νόσο, σύμφωνα με το CDPHE.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα, προκειμένου να εντοπίσουν την πηγή από την οποία προήλθε ο ιός, ωστόσο όπως ανέφερε το CDPHE σε ανακοίνωσή του, «ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός».

Το ποντίκι περόμυσκος (deer mice) είναι το πιο κοινό είδος που εκθέτει τους ανθρώπους στο Κολοράντο στον ιό, σύμφωνα με την Πολιτεία.

«Η αποφυγή της έκθεσης σε τρωκτικά και στα ούρα, τα περιττώματα, το σάλιο και τα υλικά των φωλιών τους είναι ο καλύτερος τρόπος πρόληψης της μόλυνσης», ανέφερε ακόμα το CDPHE.

Από το 1993 έως το 2023, αναφέρθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), 121 κρούσματα χανταϊού στο Κολοράντο. Από αυτά τα κρούσματα, 76 άτομα έχασαν τη ζωή τους.