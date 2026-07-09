Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου του Κόνορ Μάικλ Μέρφι, ενός influencer που ειδικευόταν σε περιεχόμενο που αφορά το looksmaxxing, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε ηλικία 32 ετών στην Ταϊλάνδη.

Μάλιστα, φίλοι του Αμερικανού δημιουργού περιεχομένου επιβεβαίωσαν τον θάνατό του στις 8 Ιουλίου, κάνοντας αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία στην επαρχία Σαμούτ Πρακάν, περίπου 25 χιλιόμετρα νότια της Μπανγκόκ, κλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε πολυτελή ενοικιαζόμενη κατοικία, μετά από καταγγελεία ότι «ένας άνδρας συμπεριφερόταν παράξενα», σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων «Bangkok Post» και «Thairath».

Υπάλληλος του συγκροτήματος κατοικιών υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του βίντεο, στο οποίο κατέγραψε τον Μέρφι, λίγα λεπτά πριν μπει σε μία λίμνη, σύμφωνα με το Khaosod English.

Όπως μεταδίδει η Bangkok Post, ο 32χρονος φαίνεται να τσακώθηκε με φύλακα ασφαλείας του συγκροτήματος.

Μαρτυρίες που επικαλείται το Khaosod English αναφέρουν πως ο Μέρφι κολυμπούσε για αρκετά λεπτά, όμως στη συνέχεια έχασε τις δυνάμεις του. Το ίδιο μέσο μεταδίδει πως κανείς δεν μπήκε στο νερό για να τον βοηθήσει, ενώ η λίμνη είχε βάθος μεγαλύτερο από 10 μέτρα.

«Κανείς δεν τον βοήθησε»

Δύτες του Ιδρύματος Poh Teck Tung «χτένισαν» για περίπου 30 λεπτά τη λίμνη, πριν βρουν τη σορό του σχεδόν 20 μέτρα από την ακτή.

Σύμφωνα με τα ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης, η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν εντόπισε εμφανή σημάδια επίθεσης. Η σορός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ramathibodi Chakri Naruebodindra για νεκροψία-νεκροτομή, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Σημειώνεται πως ο Μέρφι και η 22χρονη σύντροφός του, η οποία κατονομάζεται μόνο ως «Bee», είχαν νοικιάσει την πολυτελή βίλα για τρεις μήνες, βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Μέσα στο σπίτι, μετά απο έρευνα της αστυνομίας πολλά πράγματα όπως έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές, είχαν λερωθεί με μαύρη και κίτρινη μπογιά.

Τι είναι το looksmaxxing

Ο 32χρονος Murphy που γεννήθηκε στο Μεξικό, έγινε γνωστός μέσα από περιεχόμενο σχετικό με το bodybuilding και τη φυσική κατάσταση, αλλά τα τελευταία χρόνια απέκτησε φήμη και στην online κοινότητα του «looksmaxxing».

To looksmaxxing είναι μια τάση κατά την οποία οι συμμετέχοντες ακολουθούν ακραίες μεθόδους για να βελτιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση.

Ο Μέρφι μιλούσε συχνά για το πώς να μεταμορφώσει κανείς το σώμα του και τράβηξε την προσοχή, λόγω των δραματικών αλλαγών στο σχήμα του σαγονιού του.