Νεκρός ο «Spider-Man της Υεμένης» - Η τελευταία και μοιραία «παράσταση» σε κρατήρα ηφαιστείου

Ο τολμηρός ορειβάτης γνωστός και ως «Spider-Man της Υεμένης» άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να κάνει ανάβαση σε ηφαίστειο.

Ο 30χρονος Al-Qaqa Ibn Antar σκαρφάλωνε στα απότομα τοιχώματα του ηφαιστειακού κρατήρα του φράγματος Hardah στη νότια επαρχία Dhale την Παρασκευή (14/06), όταν δεν μπόρεσε να κρατηθεί και έπεσε εντός του κρατήρα των 120 μέτρων, όπως μετέφερε η Αρχή Πολιτικής Άμυνας της χώρας του.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από τις τελευταίες στιγμές του Antar, να σκαρφαλώνει σε έναν βραχώδη γκρεμό χωρίς κανέναν εξοπλισμό ασφαλείας. Κρατιέται με το δεξί του χέρι, ενώ το αριστερό το έχει υψωμένο, πριν χάσει τη λαβή και βρεθεί στο απόλυτο κενό.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σε καταδύσεις και νερό, στάλθηκαν για να ανακτήσουν το σώμα του, το οποίο βρέθηκε τελικώς από δύτες σε βάθος 30 μέτρων κάτω από το νερό.

Η τετράωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης χαρακτηρίστηκε από την αρχή ως «περίπλοκη» λόγω της απότομης και βραχώδους τοποθεσίας που καθιστούσε δύσκολη την πρόσβαση.

Το φράγμα Hardah - γνωστό και ως Haradhat Damt - είναι ένας μοναδικός ηφαιστειακός κρατήρας που βρίσκεται κοντά στην πόλη Damt, στην επαρχία Dahle της νότιας Υεμένης. Ορόσημο της περιοχής, ο κρατήρας έχει απότομα βραχώδη τοιχώματα με μια ζεστή θειούχα λίμνη στη βάση του.

Ο Antar ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα social media, όπου δημοσίευε περιεχόμενο από τις υψηλού κινδύνου περιπέτειές του.

Τα βίντεό του συχνά γίνονταν viral. Σε ένα από αυτά φαίνεται να κρέμεται από την άκρη ενός βραχώδους γκρεμού, μόνο με τα νύχια του, ενώ κρέμεται ολόκληρος στον αέρα.

Η Αρχή Πολιτικής Άμυνας προέτρεψε όσους κάνουν αναρρίχηση και ασχολούνται με αθλήματα περιπέτειας να τηρούν τις διαδικασίες ασφαλείας και εξέδωσε προειδοποίηση για τη χρήση «κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών».