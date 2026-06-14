Νεκρός ο τραγουδιστής Όλιβερ Τρι στη σύγκρουση ελικοπτέρων στο Ρίο Ντε Τζανέιρο

Ο 32χρονος τραγουδιστής Oliver Tree είναι ένας από τους έξι νεκρούς στη συντριβή ελικοπτέρων κοντά στο στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.

Ο Oliver Tree —γνωστός για τραγούδια όπως τα «Life Goes On» και «When I’m Done»— ταυτοποιήθηκε στα θύματα.

Οι υπόλοιποι επιβάτες ήταν οι: Lucas Vignale, Gaspar Prim (γνωστός ως Αργεντινός YouTuber Gaspi) και Lucas Brito Chaves, καθώς και τους πιλότους Alexandre Souza και Charles Marsillac.

Οι Aρχές έχουν ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ η Αστυνομία ανέφερε ότι έχει ζητηθεί ιατροδικαστική εξέταση του σημείου.

Ποιος ήταν ο Oliver Tree

Γεννημένος ως Oliver Tree Nickell στις 29 Ιουνίου 1993 στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, ο Tree πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στον μουσικό και στην περσόνα.

Με το χαρακτηριστικό του καρέ κούρεμα (bowl cut), τα μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου, τα υπερμεγέθη αντιανεμικά μπουφάν και τα φαρδιά τζιν JNCO, δημιούργησε μια περσόνα μεγαλύτερη από τη ζωή, που έγινε εξίσου αναγνωρίσιμη με τη μουσική του.

Πριν πετύχει εμπορική επιτυχία, κυκλοφορούσε μουσική με το όνομα «Tree», συνδυάζοντας indie rock, ηλεκτρονική μουσική και επιρροές από hip-hop. Το EP του 2013 «Demons» τράβηξε από νωρίς την προσοχή, κερδίζοντας μάλιστα επαίνους από τον Thom Yorke των Radiohead για τη διασκευή του στο «Karma Police».

Αφού σπούδασε μουσική τεχνολογία στο California Institute of the Arts, ο Tree επέστρεψε με μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα που συνδύαζε συναισθηματική τραγουδοποιία με το θέαμα της εποχής του internet.

Η μεγάλη του επιτυχία ήρθε με το EP του 2018 «Alien Boy», το οποίο περιλάμβανε τα «Alien Boy», «Hurt», «Miracle Man» και «Cash Machine».

Το πρώτο του άλμπουμ, «Ugly Is Beautiful» (2020), έφτασε στο Νο. 14 του Billboard 200 και έβγαλε αρκετές επιτυχίες με πιστοποιήσεις πλατινένιων πωλήσεων. Έπειτα, το 2021, το «Life Goes On» έγινε παγκόσμιο viral, χαρίζοντάς του 2,3 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram.

Συνέχισε με το δεύτερο άλμπουμ του «Cowboy Tears» (2022), το «Alone in a Crowd» (2023) και το τελευταίο του άλμπουμ «Love You Madly Hate You Badly» (2026).

Είχε προγραμματισμένη συναυλία για την 1η Ιουλίου στη Λισαβόνα, καθώς και μερικές ακόμη ευρωπαϊκές εμφανίσεις, πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για να ξεκινήσει την περιοδεία του στη Βόρεια Αμερική από το Marathon Music Works στο Νάσβιλ στις 28 Ιουλίου.

